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نقل 300 ألف حاج بقطار المشاعر

دور رائع للنساء والشباب السعودي في خدمة الحجاج بيوم عرفة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ صباحاً
دور رائع للنساء والشباب السعودي في خدمة الحجاج بيوم عرفة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كانت مشاهد الوقوف بعرفات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، ومن أبرز تلك اللقطات قطار المشاعر الذي ينقل الحجاج وضيوف الرحمن من وإلى مشعر عرفات وفق خطة تشغيلية منظمة لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، بالإضافة إلى الدور الرائع للشباب والنساء في خدمة الحجاج على صعيد عرفات.

قطار المشاعر

ونشرت صحيفة “ذا ناشيونال” لقطات لقطار المشاعر الذي ينقل الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة، محملًا بجموع الحجاج أثناء توجههم إلى مزدلفة ضمن مناسك الحج.

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وأشارت “thenational” إلى أن أكثر من مليوني وجبة قُدمت للحجاج، أثناء وقفتهم اليوم بعرفات، حيث قدمت جمعية هدايا الحاج والمعتمر الخيرية “هدية” أكثر من مليوني وجبة وثلاثة ملايين عبوة مياه للحجاج في مراكز الإرشاد والمعابر الحدودية ومحطات القطار ونقاط المغادرة.

دور رائع للنساء في المسجد الحرام

وألمحت إلى الدور الرائع الذي تقوم به النساء في مكة المكرمة، بينما يقضي الحجاج والعديد من سكان مكة يومهم في السفر إلى عرفات ويكونون بالمساء في مزدلفة، يشق النساء والأطفال طريقهم إلى المسجد الحرام حتى لا يكون خاليًا من المصلين.

ويؤدي النساء الطواف والعمرة حتى منتصف ليل العيد، وهي المرة الوحيدة في السنة التي يفوق فيها عدد النساء أعداد الرجال في المسجد الحرام. وتعمل النساء أيضًا في خدمة الحجيج وتتطوع لمساعدة ضيوف الرحمن بالحج.

دور الشباب في خدمة الحجاج

ويشارك الشباب السعودي أيضًا في مساعدة الحجاج خلال موسم الحج. وأكد العديد من الحجاج في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال” أنه في جميع الأوقات كان يوجد العديد من المتطوعين الشبان والشابات في خدمتهم، حيث يشاركون في تقديم السقيا والطعام، وقاموا بعمل رائع في رعاية جميع الحجاج، بخاصة كبار السن.

ويقول أيمن علي، أحد الحجاج السعوديين: “كان من الرائع رؤية فتيات سعوديات صغيرات يرشدن الحجاج ويساعدونهم من خلال تقديم الماء والمظلات والمساعدات الطبية”.

وصرحت مريم إسلام، إحدى الحاجات: “لم أرَ أبدًا مثل قوات الأمن السعودية التي تبذل جهود حثيثة لخدمة الحجاج وتنظيم وقفتهم في عرفات”، بحسب “ذا ناشيونال”.

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