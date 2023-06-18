سلطنة عمان تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1444 هـ وأخرى تنتظر الجوازات تواصل استقبال حجاج الأردن القادمين عبر منفذ حالة عمار ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية هدف محوري لنجاح خطة الحج وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا
يترقب المسلمون حول العالم الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع عملية تحري هلال شهر ذي الحجة التي تمت اليوم الأحد في العديد من الدول. وفي الوقت الذي أعلنت فيه عدة دول عن تعذر رؤية الهلال أعلنت دول أخرى أبرزها السعودية عن ثبوت رؤية الهلال.
وفي السعودية أعلن مرصد تمير عن رصد هلال ذي الحجة وبناء عليه سيكون الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في السعودية، وسيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كما أعلنت سلطنة عمان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد.
وعلى الجانب الآخر أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة ما يعني أن موعد عيد الأضحى في هذه الدول سيكون يوم الخميس 29 يونيو الجاري.
وبحسب مركز الفلك الدولي، ستتحرى معظم دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة اليوم الأحد، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي ومن المتوقع أن يتم رؤية الهلال في العديد من الدول لتتوافق الرؤية مع الحسابات الفلكية.