ديلغادو يقترب من كورينثيانز

بات النجم البرازيلي ميشيل ديلغادو قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ديلغادو في طريقه للرحيل

وأشار برنامج OS DONOS DA BOLA البرازيلي، إلى أن نادي كورينثيانز دخل في مفاوضات مع ديلغادو، من أجل ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم، وأبدى اللاعب موافقته على الرحيل من الهلال.

وتُشير التقارير إلى أن إدارة نادي الهلال رفضت رحيل النجم البرازيلي على سبيل الإعارة، حيث تُفضل بيع عقده بشكل نهائي، خاصة أنها تسعى لضم لاعبين أجانب مميزين، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الموسم الجديد.

وكان ديلغادو صاحب الـ27 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير عام 2022، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ويمتد عقده مع الأزرق حتى يونيو عام 2025، وظهر بشكل مميز معه.

ولعب النجم البرازيلي 56 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 23 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

استعدادات الهلال للموسم الجديد

على الجانب الآخر، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد، يوم 25 يونيو الجاري، حيث يتجمع اللاعبين لإجراء الفحوصات الطبية والقياسات البدنية، قبل السفر إلى النمسا لخوض معسكر إعدادي.