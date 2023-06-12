ديلي ميل تنشر صور السائح الروسي ضحية هجوم سمكة القرش

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن هوية السائح الروسي، ضحية هجوم سمكة القرش في مدينة الغردقة المصرية الخميس الماضي.

الضحية الروسي

وقالت الصحيفة البريطانية: إنه تم العثور على أجزاء من جسد رجل روسي أكلته سمكة قرش حيًّا داخل البحر، وأنه بمساعد الصيادين تم التمكن من العثور على سمكة القرش بعد تعرضها للضرب حتى الموت على الشواطئ المصرية.

وقُتل فلاديمير بوبوف، 23 عامًا، على يد سمكة القرش من نوع “النمر” في منتجع مصري بسواحل البحر الأحمر، وتدافع المصطافون من الماء لحظة هجوم سمكة القرش على فلاديمير.

لحظات الهجوم

وكان السائح الروسي فلاديمير بوبوف يصرخ “بابا، أنقذني”، قبل أن تجره سمكة القرش تحت الماء في الغردقة.

وصرح والد الضحية: ” كنت أقف أمامه على الشاطئ، لم نستطع إنقاذه، الأمر لم يستغرق سوى 20 ثانية، الجثة كانت مقسومة نصفين وجهه غير واضح، القرش أكل قفصه الصدري”.

وتم اصطياد هذا القرش من نوع النمر، والذي يعتبر من أخطر أنواع القروش، وسيتم تشريحه لمعرفة أسباب مقتل السائح الروسي، كما قامت المحطات التلفزيونية الأجنبية بنشر فيديو هجوم القرش على السائح الروسي.