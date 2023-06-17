ديمبلي: ريال مدريد سيخسر الكثير برحيل بنزيما

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أكد نجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، أن ريال مدريد خصم صعب، مشددًا في الوقت ذاته على أنه سيخسر كثيرًا برحيل مهاجمه كريم بنزيما هذا الصيف.
وعلق ديمبلي على قرار المهاجم الفرنسي، قائلًا: “ريال مدريد سيخسر الكثير برحيل بنزيما المتوج بالكرة الذهبية، فهو لاعب كبير ورائع ويسجل الكثير من الأهداف، وبالتالي رحيله خسارة للمرينغي والدوري الإسباني”.
ورحل كريم بنزيما عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد 14 عامًا قضاها في صفوفه، تكللت بتتويجه بأكثر من 20 بطولة، حيث انتقل إلى الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2026.
وتابع نجم برشلونة: “ريال مدريد خصم صعب دائما، وينافس على جميع الألقاب، أردنا الفوز بلقب الليغا، ولم نرغب في ترك المجال أمام ريال مدريد للاقتراب منا، كنا مصممين على التتويج”.
وواصل ديمبلي في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلًا: “لا أعرف مدى إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، لا أعلم ما سيحدث في السنوات المقبلة”.
واستكمل نجم برشلونة: “أي لاعب ستوقع معه من ريال مدريد؟ لوكا مودريتش، أحب كورتوا، لكن حتى لا أزعج تير شتجين، سأفضل التوقيع مع النجم الكرواتي”.
وعن الظهير الذي واجه صعوبة في اللعب ضده، رد ديمبلي قائلًا: “فيرلاند ميندي، أعرفه منذ وقت طويل، فهو مدافع قوي وسريع ومن الصعب تجاوزه، بالإضافة إلى ذلك فهو يعرفني أيضا”.