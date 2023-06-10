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من المرتبة الرابعة إلى السابعة

ديوان المظالم يعلن عن 73 وظيفة شاغرة عبر جدارات

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
ديوان المظالم يعلن عن 73 وظيفة شاغرة عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن ديوان المظالم دعوته للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئات المستهدفة 

1- خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.
2- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية.
3- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
4- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
7- سيقوم ديوان المظالم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعه الإلكتروني لذلك فإنه يؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

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الوظائف:

عدد

مسمى الوظيفة

المرتبة

 

المقر

عدد الوظائف

1

مطور برامج

السابعة

الرياض

1

2

أخصائي أمن معلومات مساعد

السابعة

الرياض

1

3

محلل نظم

السابعة

الرياض

1

4

مهندس مدني مساعد

السابعة

الرياض

1

5

مصحح لغوي

السادسة

الرياض

3

6

باحث قضايا مساعد

السادسة

الرياض

24

7

كاتب ضبط

السادسة

الرياض

22

8

باحث شرعي مساعد

السادسة

الرياض

1

9

باحث قانوني مساعد

السادسة

الرياض

8

10

مراقب أمن وسلامة

الرابعة

الرياض

11

إجمالي الوظائف

73

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم السبت بتاريخ 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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