Icon

الصحافة العالمية: قائد فاغنر المختل صنيعة الرئيس الروسي Icon انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية Icon محمد بن سلمان وماكرون قائدان يتمتعان بطاقة وطموح لا حدود لهما Icon أعمال الحاج في يوم التروية وسبب التسمية Icon دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي Icon جاهزية مخيمات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى Icon برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي Icon سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام Icon فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج Icon أزمة تغير المناخ تعصف بقطاع الطيران العالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري

دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيُسبب أزمة لفريقه وذلك بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من يونيو الجاري.

وكان النجم البلجيكي تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة نهائي دوري الأبطال، حيث حل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين.

قد يهمّك أيضاً
مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر

مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر

منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ

منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ

إصابة بالغة لـ دي بروين 

وكشفت صحيفة Daily Mail البريطانية أن النجم البلجيكي لن يتواجد في الفترة الإعدادية لفريق مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد.

كيفين دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @ManCity

ويُعاني النجم البلجيكي من إصابة في أوتار الركبة من الدرجة الثالثة، حيث تأكد غيابه عن مواجهة آرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية وأيضًا غيابه عن مواجهة نادي بيرنلي يوم 11 أغسطس المقبل في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2023/ 2024.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول في 4 مناطق

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول...

السعودية اليوم
غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في جزر فرسان
السعودية اليوم

غزلان الأدمي المهدد بالانقراض تعود للتكاثر في...

السعودية اليوم
طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من 13 دولة
السعودية اليوم

طيران ناس ينقل 100 ألف حاج من...

السعودية اليوم
68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون إلى السعودية
السعودية اليوم

68.721 حاجًّا من مستفيدي طريق مكة يصلون...

السعودية اليوم
7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
السعودية اليوم

7 قرارات إدارية بحق مخالفين لنقلهم أشخاصًا...

السعودية اليوم
الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي العهد
السعودية اليوم

الخارجية الفرنسية: سنطرح ملف أوكرانيا بحضور ولي...

السعودية اليوم
مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا
العالم

مشاهد مروعة لأسوأ حرائق غابات تواجهها كندا

العالم