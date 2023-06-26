دي بروين يسبب أزمة لـ مانشستر سيتي

يبدو أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سيُسبب أزمة لفريقه وذلك بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من يونيو الجاري.

وكان النجم البلجيكي تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة نهائي دوري الأبطال، حيث حل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين.

إصابة بالغة لـ دي بروين

وكشفت صحيفة Daily Mail البريطانية أن النجم البلجيكي لن يتواجد في الفترة الإعدادية لفريق مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعاني النجم البلجيكي من إصابة في أوتار الركبة من الدرجة الثالثة، حيث تأكد غيابه عن مواجهة آرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية وأيضًا غيابه عن مواجهة نادي بيرنلي يوم 11 أغسطس المقبل في افتتاح الدوري الإنجليزي موسم 2023/ 2024.