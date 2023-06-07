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بعد رحيله عن يوفنتوس

دي ماريا حائر بين بنفيكا ودوري روشن

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
دي ماريا حائر بين بنفيكا ودوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُخيم حالة من الغموض على مصير النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الموسم الجديد، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي.

غموض موقف دي ماريا

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن دي ماريا لم يحسم مستقبله بعد الرحيل عن يوفنتوس.

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ولفت رودي جاليتي إلى أن بنفيكا البرتغالي يسعى لضم النجم الأرجنتيني، كما أنه تلقى أكثر من عرض من أندية دوري روشن السعودي.

دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

الهلال يسعى لضمه

وكان رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز، قد أكد أن دي ماريا سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي المقبل، مشددًا على أن هذه المعلومة مؤكدة.

كما أشار إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي سينضم هو الآخر إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دي ماريا مع يوفنتوس
النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

الرحيل عن يوفنتوس

وأعلن دي ماريا بالأمس، رحيله رسميًا عن يوفنتوس، بعد نهاية عقده هذا الموسم، بعدما انضم إلى صفوفه مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وشارك النجم الأرجنتيني في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات، ونجح في تقديم 7 تمريرات حاسمة.

دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @Juventusfcar

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