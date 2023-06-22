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ظهرت في منطقة جونيه شمالي العاصمة اللبنانية

ذعر على شواطئ بيروت بسبب سمكة قرش

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
ذعر على شواطئ بيروت بسبب سمكة قرش
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول ظهور سمكة قرش قرب شواطئ بيروت، ليثير الذعر بين مرتادي البحر خشية تعرضهم لأي أذى.

ووفقًا للمعلقين على منصات التواصل الاجتماعي، فإن سمكة القرش ظهرت في منطقة جونيه شمالي العاصمة اللبنانية، بحسب “سكاي نيوز”.

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وذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية أنه بعد ورود أنباء عن ظهور القرش، تم إغلاق الشواطئ من قبل الجهات المختصة، كما حذرت جمعيات بيئية من مغبة التعرض لسمكة القرش أو اصطيادها.

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