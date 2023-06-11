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توجد صلة بين استخدام الهواتف وإصابتهم بالاكتئاب

ذكاء الطلبة في خطر بسبب الهواتف الذكية

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
ذكاء الطلبة في خطر بسبب الهواتف الذكية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن خبراء في علمي الأعصاب والنفس عن ضرر بالغ تُحدثه الهواتف الذكية لدى طلبة المدارس، موضحين أن السماح بالهواتف الذكية في المدارس يخفض معدل ذكاء الأطفال.

الهاتف الذكي

وتابع الخبراء أن الأطفال الذين يُسمح لهم بأخذ الهاتف الذكي إلى المدرسة يكونون أقل ذكاءً من غيرهم، وذلك حسبما أفاد موقع الشرق الأوسط، نقلاً عن صحيفة التلغراف البريطانية.

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وذكر الدكتور مارك ويليامز، الأستاذ الفخري لعلم الأعصاب الإدراكي بجامعة ماكواري في سيدني: إن وجود هاتف في الجيب أو الحقيبة يقلل مستويات الذكاء وسعة الذاكرة العاملة، ويقلل من قدرة الأطفال على التعلم.

وأردف: في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كان هناك عدد كبير من الدراسات التي تُظهر وجود صلة بين استخدام الأطفال للهواتف وإصابتهم بالاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل ومشكلات تشوّه الجسم، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد.

خطيرة للغاية

وأوضح ويليامز أنه لا توجد فوائد لاصطحاب هذه الأجهزة الخطيرة للغاية إلى المدارس.

من جهته، ذكر الدكتور جان توينغي، عالم النفس في جامعة ولاية سان دييغو: أعتقد أننا سوف ننظر إلى الوراء ونتساءل: لماذا سمحنا للأطفال باستخدام هواتفهم بكثرة، خصوصاً في الفصول الدراسية.

وأوضح: أخبرني الكثير من قادة المدارس بأنهم عندما يسمحون باستخدام الهواتف في أثناء الغداء، فإن غرف الطعام تكون هادئة بشكل مخيف، حيث يجلس الأطفال بجوار بعضهم وينظرون إلى هواتفهم دون التحدث بعضهم إلى بعض نهائياً.

وتابع: هذا الأمر خطير جداً، الأطفال بحاجة إلى التفاعل الاجتماعي وجهاً لوجه، سواء من أجل صحتهم العقلية أو لتحسين مهاراتهم الاجتماعية.

وقالت مولي كينغسلي، من مؤسسي حملة UsForThem التي تبحث في المشكلات المتعلقة بالمدارس والتعليم في بريطانيا: يجري تدمير تركيز أطفالنا وحماسهم وانتباههم بسبب السماح باستخدام الهواتف بالمدرسة.

حظر الهواتف الذكية

وأكدت أنه يجب حظر الهواتف الذكية تماماً من المدارس وتقييد استخدامها من قبل من هم دون سن 16 عاماً.

من المعروف أن إسبانيا قررت حظر الهواتف من المدارس في بعض المناطق عام 2015، ووجد الأكاديميون في جامعة فالنسيا بعدها أن درجات اختبار التلاميذ في الرياضيات والعلوم تحسَّنت بصورة كبيرة.

 

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