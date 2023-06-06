رؤساء الهلال والنصر والأهلي يزيلون منصب الرئيس من تويتر

أزال كل من فهد بن نافل رئيس الهلال ووليد معاذ رئيس النادي الأهلي ومسلي آل معمر رئيس نادي النصر منصب وصفة ” الرئيس” من حساباتهم في موقع “تويتر” خلال الفترة الأخيرة.

وظل أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد محتفظًا بصفة ” رئيس النادي” عبر حسابه في “تويتر” ولم يزيلها بعد.

تفاصيل نقل ملكية الأندية الـ4

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أعلن أمس الاثنين، عن نقل ملكية 4 أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحافي أمس عن نقل ملكية أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا.

وأشار وزير الرياضة إلى أن تكوين مجالس إدارات شركات أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي سيتكون من 5 أعضاء يتم تعيينهم عن طريق صندوق الاستثمارات وعضوين يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.

ولن يكون الاستثمار مقتصرًا على أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي، حيث أعلن وزير الرياضة عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أمس ، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.