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رئاسة الحرمين تودع الحجاج المتعجلين بالورد والفل

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
رئاسة الحرمين تودع الحجاج المتعجلين بالورد والفل
المواطن - فريق التحرير

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ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، وذلك تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، ضيوف الرحمن بعد أداء طواف الوداع للمتعجلين بالورد والفل وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك بمشاركة مدير الإدارة العامة للحج والعمرة الأستاذ فيصل بن عبدالله الجودي.

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وقد أوضح وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”، الأستاذ جنادي بن علي مدخلي، أنه حفاوة بضيوف الرحمن عقب انتهائهم من شعار الحج للمتعجلين تم توزيع العديد من الهدايا عليهم وتوديعهم؛ وأن هذه المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات، وتعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من فضيلة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

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