عملية إنقاذ غواصة تايتنك: الأكسجين يكفي 40 ساعة فقط ألف سكوتر لخدمة الحجاج للعام الثاني على التوالي وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير حائل ريال مدريد يؤجل التعاقد مع بديل بنزيما وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن نجل بايدن يقر بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح ناري إحباط تهريب 14000 قرص إمفيتامين بطائرة درون في تبوك جوندوجان يرفض الانضمام لـ الهلال والنصر ويحدد ناديه المقبل ارتفاع الليرة التركية لأعلى قيمة وسط ترقب لقرار هام رئاسة الهيئات تعتمد الوسائل الرقمية لخدمة الحجاج
أكد فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس لجنة التوعية، الشيخ أسامة بن سعود العمري، أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال لجان عمل محوكمة اكتسبت الخبرة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتضافر الجهود مع المؤسسات العاملة، بما يحقق أداء نسكهم وزيارتهم على أكمل الوجوه تحت متابعة دقيقة وإشراف مباشر من ولاة أمرنا الميامين (حفظهم الله).
وبيّن العمري أن الخدمات التوعوية المقدمة من الرئاسة العامة لهذا العام بكافة أصنافها المتنوعة؛ تعتمد بشكل أساسي على الخدمات الرقمية وهي إحدى مستهدفات العصر الحديث، حيث تتنوع ما بين منتجات وخدمات توعوية في مراكز ومدن استقبال الحجاج في المنافذ البرية، وفي المطارات ومحطات القطار، بالإضافة إلى المراكز الميدانية التوعوية الواقعة في الأماكن المقصودة بالزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأردف فضيلته أن الوسائل التوعوية الرقمية تحتوي على الكرت الذكي التوعوي والذي يتضمن رمز الاستجابة السريع (QR) للوصول السريع لمنصة الحج والعمرة والزيارة وتطبيق مبرور، والذي يحوي مواد مرئية وصوتية ومقروءة، ومن المنتجات الجديدة لهذا العام الخرائط التفاعلية كخريطة المواقيت المكانية، وخريطة دليل الناسك والتي تُبين أعمال الحاج بحسب نسكه، وخريطة للأماكن المقصودة بالزيارة في المدينة المنورة، ومن المشاريع التوعوية الجديدة التي تقدمها الرئاسة العامة في مشاركتها لهذا العام تقنية الواقع المعزز الهولوجرام لتصوير ثلاثي الأبعاد D7 للحاج والمعتمر والزائر للمواقع المقصودة بالزيارة مع إيصال رسالة توعوية صحيحة وثابتة تاريخيًا وشرعيًا عنها.
واستثمرت الرئاسة العامة في خدمة “المرشد التوعوي الرقمي”، وهو عبارة عن “رد آلي” بالمحتوى التوعوي والخدمات التوعوية المقدمة من الرئاسة العامة دون تدخل بشري، في منصة الحج والعمرة والزيارة، وكذلك مشروع تطوير الشاشات التفاعلية لتصل إلى خمس خدمات للاستفادة من المحتوى التوعوي من خلال الاستخدام المباشر باللّمس، أو بالبث المباشر، WiFi أو بواسطة تقنية NFC التي تبث المحتوى بمجرد وضع هاتف المستفيد قريبًا من الجهاز، أو من خلال رسائل SMS بإدخال رقم الهاتف، أو باستخدام الباركود QR للدخول على منصة الحج والعمرة والزيارة.وأضاف العمري أن الرئاسة العامة فعَّلت الوسائل التوعوية المتنقلة وهي ثلاث وسائل: الحافلة التوعوية، والمنصة التوعوية، والمعرض الرقمي المتنقل، والتي تتوفر بها شاشات عرض كبرى ويتم توزيع المواد التوعوية من خلالها، إضافة إلى مشروع شاشتين إعلانية في ساحات الحرم المكي لغرض نشر المحتوى التوعوي وغيرها من الخدمات والمبادرات التوعوية لحج هذا العام.