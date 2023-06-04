رئاسة الهيئة تطلق خدمة تسجيل الزائرين الإلكترونية على البوابة الداخلية

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة اليوم خدمة تسجيل الزائرين الإلكترونية على البوابة الداخلية للرئاسة العامة ضمن خطة الرئاسة العامة لإطلاق مجموعة من الصفحات المتخصصة والمعنية ببرامجها وخدماتها.

التحول الإلكتروني

وأوضح الرئيس العام خلال إطلاق الخدمة أن الرئاسة العامة مستمرة في إجراءات التحول الإلكتروني وتطوير منظومة البيئة التقنية وخدماتها التي تساهم في تحقيق رسالة الرئاسة العامة وأهدافها.

تسجيل الزائرين

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة أطلقت عددًا من البرامج والتطبيقات الموجهة لمنسوبي الرئاسة والمجتمع، وأتاحت خدماتها للجميع على موقعها الإلكتروني، وتختص خدمة (تسجيل الزائرين) بإدارة الأمن والسلامة والتي تستطيع من خلالها تسهيل إجراءات زائري الرئاسة العامة ودخولهم للإدارات التي تقوم بخدمتهم.