رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظه الله-، وقف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وبحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِياري، اليوم، على استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، للتأكد من جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك استكمالًا لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج وخدمتهم.

مفرزة القوات الجوية

واستهل الرويلي جولته، بتفقد مفرزة القوات الجوية في مطار مشعر عرفات، وكان في استقباله قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج. واستمع إلى إيجاز عن المفرزة والمهام المناطة بها.

بعد ذلك زار رئيس هيئة الأركان العامة الوحدات المشاركة في مهمة الحج بميدان قوة الواجب بالمغمس، وألقى كلمة بهذه المناسبة، ثم اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم.

المستشفى الميداني

وزار رئيس هيئة الأركان العامة المستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع في عرفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في المستشفى، والتقى الكوادر الطبية والصحية، واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات الصحية، وبما يكفل للحجاج أداء نسكهم وفق أعلى درجات الصحة والسلامة.

وقام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي بالاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، ومواقع حجاج وزارة الدفاع وحجاج التحالف.

واختتم معاليه جولته بزيارة مقر قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج، واستمع لإيجاز عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الكريم، وبما يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل خدمة ضيوف الحرمين الشريفين.

مهمة الحج

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظه الله- للمشاركين من منسوبي وزارة الدفاع في مهمة حج هذا العام، مؤكدًا لهم تقديم أفضل الخدمات بشكل احترافي والتي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم، داعيًا الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة أدام الله عزها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، خير الجزاء على ما يقدمانه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.