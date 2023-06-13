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المنتخب البرازيلي يهدف للتعاقد مع المدرب الإيطالي

رئيس الاتحاد البرازيلي : سنسعى لحسم مصير أنشيلوتي معنا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٨ مساءً
رئيس الاتحاد البرازيلي : سنسعى لحسم مصير أنشيلوتي معنا
المواطن - فريق التحرير

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علق إدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على قرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي البقاء مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى صيف 2024.

وكان اسم المدرب الإيطالي ارتبط بالانتقال لمنتخب البرازيل لتدريب السيليساو في صيف العام الحالي.

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مصير أنشيلوتي

وقال رودريجيز في تصريحات إعلامية: ” لدينا هدف واضح بالتعاقد معه ونحن نريد تحقيق هذا الهدف، وسأظل في إسبانيا حتى يوم 18 يونيو وسوف نعقد اجتماعًا، نأمل عند العودة إلى البرازيل أن يكون موقفه أكثر وضوحًا معنا”.

يذكر أن المدرب البرازيلي تيتي كان رحل عن قيادة منتخب السيليساو بعد توديع كأس العالم 2022 من دور الثمانية على يد المنتخب الكرواتي.

أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @realmadrid

المونديال السادس

ويرغب المنتخب البرازيلي في حسم مصير المدرب الجديد القادم للفريق، بحثًا عن الفوز بالمونديال للمرة السادسة في تاريخ السيليساو، حيث لم يفز المنتخب البرازيلي باللقب منذ عام 2002 في كوريا واليابان.

ويعد المدرب أنشيلوتي أكثر المدربين تتويجًا ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث حقق اللقب في 4 مناسبات بواقع مرتين مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و 2007 ومع ريال مدريد مرتين عامي 2014 و 2022.

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