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بعد الاتفاق مع إدارة إنتر ميلان

رئيس النصر يُسافر إيطاليا لحسم صفقة بروزوفيتش

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
رئيس النصر يُسافر إيطاليا لحسم صفقة بروزوفيتش
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي النصر على حسم صفقة انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى صفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يسعى لحسم صفقة بروزوفيتش

ويمتد تعاقد بروزوفيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

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لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات

وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن رئيس نادي النصر سيُسافر إلى ميلان خلال الساعات القليلة القادمة، أملًا في حسم الصفقة بشكل نهائي مع إنتر ميلان وضم النجم الكرواتي.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر gianlucadimarzio

وأضاف سانتي أونا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النصر تقدم بعرض لبروزوفيتش لمدة 4 أعوام، مقابل 20 مليون يورو سنويًا، إلا أنه لم يوافق على العرض حتى الآن؛ ويُريد زيادته، ولا تزال المفاوضات جارية.

وأوضحت تقارير أن النصر توصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان، حيث سيبيع لاعبه مقابل 23 مليون يورو، ويتبقى الاتفاق مع النجم الكرواتي، وسط توقعات بإمكانية حسم الصفقة والإعلان عن إتمامها رسميًا، يوم غد الاثنين.

مارسيلو بروزوفيتش
تصميم لمارسيلو بقميص النصر – المصدر @Santi_J_FM

التألق مع إنتر ميلان

ولعب بروزوفيتش، 8 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، وشارك خلالها في 330 مباراة، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وتوج بـ5 ألقاب، وهي؛ مرتين لكل من كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، بجانب الدوري الإيطالي.

بروزوفيتش
النجم الكرواتي – المصدر gianlucadimarzio

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