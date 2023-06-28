Icon

العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية Icon طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة Icon انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين Icon رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة Icon الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي Icon كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا Icon الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات Icon رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك Icon يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة Icon أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لكن يمكنه هزيمة بايدن

رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

عبر مستشارو وحلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب عن غضبهم، بعد تصريحات رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن عدم اعتقاده أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة في عام 2024.

فوز ترامب بالانتخابات

ويعتقد مكارثي أن ترامب يمكن أن يفوز في عام 2024، لكنه لا يعرف ما إذا كان هو المرشح “الأقوى”، بحسب تصريحات تلفزيونية أدلى بها.

قد يهمّك أيضاً
قصة عامل قضى 18 عامًا في الحرم المكي بعيدًا عن أهله

قصة عامل قضى 18 عامًا في الحرم المكي بعيدًا عن أهله

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS

وأضاف مكارثي، خلال مقابلة مع CNBC الثلاثاء الماضي، عندما تم سؤاله “هل يمكنه أن يفوز ترامب في تلك الانتخابات؟”، وقال مكارثي: “السؤال هو، هل هو الأقوى في الانتخابات، ولكن لا أعرف الإجابة”.

ترامب أقوى من بايدن

وحاول مكارثي لاحقًا التراجع عن تعليقاته، قائلًا: إن ترامب أقوى اليوم مما كان عليه في عام 2016″. وأشار إلى أن ترامب يمكنه التغلب على الرئيس جو بايدن.

وعلق أحد حلفاء ترامب لشبكة CNN، على تصريحات كيفن مكارثي قائلًا: “لقد تلقيت مكالمات بشأن هذا الأمر، ومعظم الناس ليسوا سعداء بما قاله مكارثي بحق ترامب”.

علاقة ترامب ومكارثي

تعتقد مصادر مقربة من ترامب أن الرئيس السابق ساعد في تأمين منصبه بالنواب الأمريكي، بعد حث الجمهوريين في مجلس النواب على التصويت لصالحه. وحصل مكارثي أخيرًا على منصبه الجديد بمجلس النواب، وقدم شكرًا للرئيس السابق دونالد ترامب على دعمه.

وتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن على المرشح الجمهوري الأوفر حظًّا دونالد ترامب في جولة افتراضية لانتخابات 2024 في استطلاع أجرته شبكة إن بي سي نيوز، على الرغم من أن تفوقه يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع.

بايدن مقابل ترامب

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، حصل بايدن على دعم 49% في استطلاع الناخبين المسجلين، وحصل الرئيس السابق على 45%.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن أكبر ميزة لبايدن هي بين الناخبين ذوي الأصول الإفريقية، في حين أن أكبر ميزة لترامب هي بين الناخبين الريفيين، وفقًا للاستطلاع الذي نشر الأحد الماضي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم