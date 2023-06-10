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بعد تداول مقطع فيديو له

رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع كيليان مبابي ولكن !

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع كيليان مبابي ولكن !
المواطن - فريق التحرير

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ألمح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى أن فريقه سيتحرك للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد نهاية عقده صيف 2024 مع الفريق الفرنسي.

وقال مشجع لـ الريال إلى فلورنتينو بيريز في مقطع فيديو متداول: ” هل ستتعاقدون مع مبابي؟”.

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فرد رئيس الريال قائلًا: ” نعم ولكن ليس في عام 2023″.

محاولات سابقة من الريال

وسبق أن حاول الريال ضم كيليان مبابي من موناكو عام 2017، إلا أنه انضم إلى باريس سان جيرمان، وكان قريبًا للغاية من الانتقال إلى المرينغي في صيف عام 2022، قبل أن يجدد تعاقده في مايو الماضي حتى عام 2024.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في مارس الماضي: “ريال مدريد ما زال يستهدف ضم كيليان صاحب الـ24 عامًا، لكنهم يحتاجون لتشكيل ضغط شديد على سان جيرمان، لإقناعه بالبيع”.

طلب اللاعب

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “كيليان لا يريد تفعيل بند في عقده ينص على تمديده لسنة أخرى، ما يعني أنه سيكون حرًا في مغادرة النادي نهاية الموسم المقبل”.

وتابعت: “قد يؤدي هذا إلى أن يكون باريس سان جيرمان على استعداد لبيعه هذا الصيف حتى لا يخسره مقابل لا شيء، لكن على كيليان مبابي أن يخفض توقعاته و ”يفعل الكثير” للنادي للانتقال إلى العاصمة الإسبانية”.

 

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