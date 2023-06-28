الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية البرهان يعلن وقف إطلاق النار أول أيام عيد الأضحى طائرة خاصة ويخوت ومناجم ماس ثروة قائد فاغنر الطائلة منشآت الجمرات في مشعر منى جاهزة لاستقبال الحجاج لقطات لقطار المشاعر المقدسة خلال تفويج الحجاج إلى مزدلفة
رفع رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه ونيابة عن مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بجهود السعودية في تسخير كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال الحج من خلال الخدمات المقدمة للحجاج؛ حرصًا منها على إقامة شعيرة الحج، وتحقيق مقاصده، وأداء رسالة المملكة المنبثقة من عمقها الإسلامي، من استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل محبة واعتزاز، والعمل على توفير كل السبل لراحتهم وأمنهم.
وسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يتم على الحجاج حجهم، وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها وشعبها، وأنْ يديم المولى عز وجل على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظلِّ قيادتنا الحكيمة.