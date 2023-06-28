رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه ونيابة عن مسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تسخير كافة الخدمات للحجاج

وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بجهود السعودية في تسخير كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال الحج من خلال الخدمات المقدمة للحجاج؛ حرصًا منها على إقامة شعيرة الحج، وتحقيق مقاصده، وأداء رسالة المملكة المنبثقة من عمقها الإسلامي، من استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل محبة واعتزاز، والعمل على توفير كل السبل لراحتهم وأمنهم.

الأمن والأمان

وسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يتم على الحجاج حجهم، وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها وشعبها، وأنْ يديم المولى عز وجل على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظلِّ قيادتنا الحكيمة.