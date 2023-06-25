رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

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حسم النجم الفرنسي أدريان رابيو موقفه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، والانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل، بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.
وينتهي عقد رابيو صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بنهاية شهر يونيو الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا، ويستطيع التوقيع لأي ناد يُريده خلال الفترة الحالية بدون الحصول على موافقة اليوفي.
وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إلى أن رابيو تلقى أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، إلا أن رد على جميع العروض بالرفض، مؤكدة أن يوفنتوس هو العرض الملموس الوحيد أمامه حتى الآن.
وأكدت تقارير خلال الفترة الأخيرة أن أدريان رابيو مطلوب في برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أنه لا توجد أي تحركات بالوقت الحالي من الثنائي لضمه، الأمر الذي يُشير إلى اقترابه في صفوف يوفنتوس.
ونجحت أندية دوري روشن السعودي في ضم العديد من نجوم كرة القدم العالمية، وفي مقدمتهم؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي.
وتعاقد نادي الاتحاد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بعد نهاية تعاقدهما مع ريال مدريد وتشيلسي، كما نجح الهلال في ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز.