رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

تواصل إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، لتدخل في مفاوضات مع نجم بنفيكا، البرتغالي رافا سيلفا.

عرض هلالي أمام رافا سيلفا

وأكدت تقارير مؤخرًا أن وفدًا هلاليًا اجتمع مع سيلفا ووكيل أعماله، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، بعد توقف مفاوضات تمديد عقده مع بنفيكا.

وأشارت تقارير إلى أن وكيل رافا سيلفا، أكد وجود عرض رسمي من نادي الهلال، مشددًا على بإمكانية انتقاله إلى صفوفه هذا الصيف، لتتفاعل الجماهير مع هذه الأنباء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مبدية سعادتها بالصفقة.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة Record البرتغالية، اليوم الجمعة، أن نادي الهلال تقدم بعرض رسمي لإدارة بنفيكا، من أجل حسم صفقة رافا سيلفا، خاصة أن تعاقده مع الفريق مستمر حتى عام 2024.

ويملك رافا سيلفا صاحب الـ30 عامًا مسيرة مميزة، حيث خاض 448 مباراة مع الأندية التي لعب في صفوفها، ونجح في تسجيل 109 أهداف، كما قدم 81 تمريرة حاسمة.

الهلال يُدعم صفوفه

وتسعى الإدارة الهلالية، لضم صفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، أملًا في ظهور الفريق الأول بشكل مميز، والمنافسة على الألقاب، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم، البرازيلي نيمار، وذلك بعد فشل محاولات ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي.