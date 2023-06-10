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بعد نهاية عقده مع سان جيرمان

راموس يُلمح لانتقاله إلى الأهلي مع مودريتش

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
راموس يُلمح لانتقاله إلى الأهلي مع مودريتش
المواطن - فريق التحرير

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أثار المدافع الإسباني سيرجيو راموس، حالة من الجدل بشأن انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

راموس يُشير لاقترابه من السعودية

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة قبل أيام عن رحيله رسميًا، وخاض آخر مباراة بقميصه ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

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ووضع راموس إعجابًا من حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، على منشور يُشير لاحتمالية تواجده مع نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

راموس ومودريتش
سيرجيو ومودريتش

تفاصيل عرض الأهلي

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قد أكدت نقلًا عن الصحافي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع المدافع الإسباني، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

سيرجيو راموس
سيرجيو – المصدر mundodeportivo

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة موافقة راموس على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن المدافع الإسباني يملك عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني، بجانب تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، ويتوقع أن يحسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

راموس
سيرجيو – المصدر larazon

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