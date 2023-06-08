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كذلك كان الأكثر جفافًا

ربيع إسبانيا هذا العام الأكثر سخونة منذ 1961

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
ربيع إسبانيا هذا العام الأكثر سخونة منذ 1961
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، أمس الأربعاء، أن إسبانيا شهدت أكثر فصول الربيع حرًّا منذ بدء التسجيلات المناخية في البلاد، بمتوسط درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين.

ربيع 2023

وأردفت الوكالة عند تقديم التقرير “كان ربيع العام 2023 الأكثر حرًّا في إسبانيا” منذ بدء تسجيل الاحصاءات المناخية في العام 1961، ويعود ذلك خصوصًا إلى موجة الحر المبكرة الاستثنائية التي ضربت البلاد نهاية إبريل.

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وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال هذه الأشهر الثلاثة، في البلاد 14,2 مئوية، أي 1,8 درجة أعلى من المعدل الطبيعي للموسم و0,3 درجة أعلى من آخر ربيع قياسي من حيث درجات الحرارة المرتفعة وقد سُجّل في 1997.

الأكثر جفافًا

كذلك، كان ربيع 2023 ثاني أكثر فصول الربيع جفافًا يسجل في إسبانيا، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الوطنية.

وتسببت كتلة هواء حار وجاف من شمال إفريقيا في تسجيل درجات حرارة قياسية في البر الرئيسي لإسبانيا نهاية إبريل بلغت 38,8 مئوية في جنوب البلاد، وهو مستوى أعلى من ذلك الذي يسجل عادة في يوليو.

وخلال السنوات الأخيرة، تتزايد وتيرة موجات الحر الاستثنائية التي تضرب إسبانيا التي تعد من الدول الأكثر عرضة لتداعيات ظاهرة تغير المناخ، فيما تواجه حوالي 75% من أراضيها خطر التصحر وفقًا للأمم المتحدة.

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