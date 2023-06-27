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نفر الحجاج إلى مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات

رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشأة الجمرات انتظارًا لضيوف الرحمن

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشأة الجمرات انتظارًا لضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة الإخبارية لقطات رجال رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشأة الجمرات بمنى قبل توجه حجاج بيت الله الحرام صباح الغد لرمي الجمرات.

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استعداد الحجاج لرمي الجمرات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة استعدادًا لرمي الجمرات وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفة، وقضاء ركن الحج الأعظم .

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

 

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