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تعرضت لإغماءة سريعة

رجال الأمن يسعفون حاجة في ثوان معدودة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
رجال الأمن يسعفون حاجة في ثوان معدودة
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو مسارعة عدد من رجال الأمن إلى نجدة حاجة تعرضت للإغماء أثناء أداء المناسك.

وبين فيديو نشرته قناة الإخبارية، سقوط حاجة وتعرضها لإغماءة سريعة، فأسرع 4 من رجال الأمن نحوها بسرعة بالغة وأحاطوا بها، ثم ساعدوها على الوقوف والجلوس على كرسي متحرك جيء به إليها خصيصًا.

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ولاقى مقطع الفيديو إشادات كبيرة من المواطنين، الذين أشادوا بيقظة رجال الأمن، ونشاطهم وجهودهم في خدمة الحجاج وتلبية كل ما يحتاجون إليه.

خطط تشغيلية

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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