إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس بوابة الترفيه دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة سجن طالبة جزائرية سنة بسبب الغش في الامتحانات محمد منير يطرب جمهوره في ليلة مشواري بجدة رجل أعمال روسي يهوي قتيلًا من ارتفاع 100 متر تركي آل الشيخ يجهز مفاجآت لأهالي جدة في حفل منير تعديل مواعيد بعض رحلات مطار الملك فهد بالدمام بسبب انقطاع التيار الكهربائي رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل أعمال روسي أخطأ في تقدير مسافة ارتفاعه عن الأرض أثناء قفزه بمظلة من هليكوبتر طراز Mil Mi-8 روسية الصنع.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هوى رجل الأعمال سريعًا، حيث كان على ارتفاع يزيد على 100 متر، وارتطم بالأرض.
وسريعًا تم نقل Sergey Tsyganov إلى المستشفى التي وصل إليه نازفًا من إصابته بجروح وكسور عدة، حيث انهمك الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يفلحوا، فلفظ البالغ 51 عامًا أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.
وبقي سيرغي تسيغانوف، المتزوج والأب لأبناء، يومين في المستشفى قبل وفاته التي تم الإعلان عنها أمس فقط.
من المعروف أن سيرغي تسيغانوف المالك السابق لمحطة Europe + Ryazan الإذاعية، كما كان يملك اذاعة Russian Radio – Ryazan أيضًا.