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أثناء قفزه بمظلة من هليكوبتر

رجل أعمال روسي يهوي قتيلًا من ارتفاع 100 متر

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
رجل أعمال روسي يهوي قتيلًا من ارتفاع 100 متر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لرجل أعمال روسي أخطأ في تقدير مسافة ارتفاعه عن الأرض أثناء قفزه بمظلة من هليكوبتر طراز Mil Mi-8 روسية الصنع.

تفاصيل الحادث

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هوى رجل الأعمال سريعًا، حيث كان على ارتفاع يزيد على 100 متر، وارتطم بالأرض.

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وسريعًا تم نقل Sergey Tsyganov إلى المستشفى التي وصل إليه نازفًا من إصابته بجروح وكسور عدة، حيث انهمك الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أنهم لم يفلحوا، فلفظ البالغ 51 عامًا أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وبقي سيرغي تسيغانوف، المتزوج والأب لأبناء، يومين في المستشفى قبل وفاته التي تم الإعلان عنها أمس فقط.

من المعروف أن سيرغي تسيغانوف المالك السابق لمحطة Europe + Ryazan الإذاعية، كما كان يملك اذاعة Russian Radio – Ryazan أيضًا.

 

 

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