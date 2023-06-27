رجل أمن يخفف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق لقطات لأحد رجال الأمن يخفف على الحجاج حرارة الطقس في عرفات.

ضيوف الرحمن

وبحسب الفيديو المتداول، ظل رجل الأمن يفتح زجاجات الماء ويسقي بعض الحجاج، في حين يقوم بسكب الماء على رؤوس الآخرين لتخفيف درجات الحرارة عنهم.

وقابل الحجاج تصرفات رجل الأمن بالابتسامة وتعلو وجوههم عبارات الامتنان والثناء على معاملات رجال الأمن لضيوف الرحمن في هذا اليوم شديد الحرارة.

وودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفة الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”.

وسلكت الجموع المليونية مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.

طرق المشاة

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفة وحتى مشعر منى مرورًا بـ مزدلفة بطول 25 كيلو مترًا، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنويًّا في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة.