رجل يجد شقيقه حيًّا بين الجثث وآخر يحمل صورة زوجته بمركب اليونان

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التقى شاب سوري، نجا من غرق مركب أودى بحياة 78 شخصًا على الأقل، مع شقيقه الأكبر اليوم الجمعة، لكن لم ترد أنباء لأقارب آخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.
ووفقًا لشهود عيان، فإن ما بين 400 و750 شخصًا كانوا مكدسين على متن مركب الصيد الذي يتراوح طوله ما بين 20 و30 مترًا والذي انقلب وغرق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء على بعد حوالي 50 ميلًا (80 كيلومترًا) من بلدة بيلوس الساحلية بجنوب اليونان.
وأحضرت السلطات اليونانية 104 ناجين وجثث 78 غريقًا إلى الشاطئ في أعقاب الكارثة مباشرة، لكنها لم تعثر على أي شخص آخر منذ ذلك الحين.
وتستمر عمليات البحث والإنقاذ المكثفة اليوم الجمعة، لكن الآمال تضاءلت في العثور على ناجين آخرين من بين مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عندما غرق في واحدة من أعمق المناطق بالبحر المتوسط، وفقًا للعربية.
وأجهش السوري محمد (18 عامًا)، الذي نجا من الغرق، بالبكاء عندما رأى شقيقه الأكبر فادي، الذي سافر من هولندا بحثًا عنه.
وبكى الاثنان وتعانقا عبر الحواجز المعدنية التي أقامتها الشرطة اليونانية حول مستودع ينام فيه الناجون منذ يومين في كالاماتا.
وقال فادي وهو يقبل رأس شقيقه الأصغر مرارًا: “حمدًا لله على سلامتك”.
وتجمع حوالي 25 من أقارب من كانوا على متن القارب خارج المستودع أملًا في سماع أي أخبار واستعرضوا صور أحبائهم على الهواتف المحمولة.
مشاهد مؤثرة من فاجعة غرق قارب قبالة سواحل #اليونان.. رجل يجد شقيقه حياً بين الجثث وآخر حائر يحمل صورة زوجته #العربية pic.twitter.com/MaH7jMpCqr
— العربية (@AlArabiya) June 16, 2023