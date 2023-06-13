رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا

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تداولت وسائل الإعلام الغربية مشاهد لرجل ادعى موته وكذب على عائلته بشأن وفاته؛ من أجل تلقينهم درسًا في الحياة الأسرية والعائلية.
واستخدم البلجيكي ديفيد بيرتين حيلة لتزييف وفاته ثم حضر إلى جنازته بطائرة هليكوبتر كجزء من حيلة درامية لتعليم أسرته درسًا في صلة الرحم وأهمية التواصل مع أفراد الأسرة.
وأخبر التيك توكر David Baerten، البالغ من العمر 45 عامًا، زوجته وأطفاله عن خطته التفصيلية وساعدوه في تنفيذها من خلال نشر خبر وفاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ساعدت إحدى بناته في خداع أقاربهم، فيما وصف الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموقف بأنه نكتة سخيفة وقاسية، بعدما كتبت إحدى بناته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ارقد بسلام يا أبي. لن أتوقف عن التفكير فيك”.
وقد أُجبر بيرتن على شرح أفعاله، مشيرة إلى أنه فعل ذلك ليرى كيف سيكون رد فعل عائلته بعد أن قطعوا علاقتهم به منذ زمن،، حسبما ذكرت صحيفة “التايمز”.
وقال صانع المحتوى البلجيكي: “ما أراه في عائلتي يؤلمني في كثير من الأحيان”. لم تتم دعوتي أبدًا إلى أي حدث خاص بالعائلة، ولا أحد يراني، كلنا تفرقنا، وشعرت بعدم التقدير”.
وأضاف: “لهذا السبب أردت أن أعطيهم درسًا في الحياة، وأؤكد لهم أنه لا يجب عليهم الانتظار حتى يموت الشخص من أجل معرفة قيمته وأهميته في حياتهم”.