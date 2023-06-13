Icon

إيلون ماسك يعين طفلًا عبقريًّا في شركة سبيس إكس Icon بوابة الترفيه دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة Icon سجن طالبة جزائرية سنة بسبب الغش في الامتحانات Icon محمد منير يطرب جمهوره في ليلة مشواري بجدة Icon رجل أعمال روسي يهوي قتيلًا من ارتفاع 100 متر Icon تركي آل الشيخ يجهز مفاجآت لأهالي جدة في حفل منير Icon تعديل مواعيد بعض رحلات مطار الملك فهد بالدمام بسبب انقطاع التيار الكهربائي Icon رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا Icon غرق أكثر من 50 نيجيريًّا وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب Icon إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
نشر خبر وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
رجل يدعي الموت ويحضر جنازته ليلقن عائلته درسًا هامًّا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تداولت وسائل الإعلام الغربية مشاهد لرجل ادعى موته وكذب على عائلته بشأن وفاته؛ من أجل تلقينهم درسًا في الحياة الأسرية والعائلية.

حيلة لنشر الوفاة

واستخدم البلجيكي ديفيد بيرتين حيلة لتزييف وفاته ثم حضر إلى جنازته بطائرة هليكوبتر كجزء من حيلة درامية لتعليم أسرته درسًا في صلة الرحم وأهمية التواصل مع أفراد الأسرة.

قد يهمّك أيضاً
الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% في الربع الأول

الإحصاء: الاقتصاد السعودي ينمو 3.8% في الربع الأول

لحظة هجوم 3 كلاب على بريطانية وإصابتها بجروح خطيرة

لحظة هجوم 3 كلاب على بريطانية وإصابتها بجروح خطيرة

وأخبر التيك توكر David Baerten، البالغ من العمر 45 عامًا، زوجته وأطفاله عن خطته التفصيلية وساعدوه في تنفيذها من خلال نشر خبر وفاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نكتة سخيفة

ساعدت إحدى بناته في خداع أقاربهم، فيما وصف الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموقف بأنه نكتة سخيفة وقاسية، بعدما كتبت إحدى بناته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ارقد بسلام يا أبي. لن أتوقف عن التفكير فيك”.

وقد أُجبر بيرتن على شرح أفعاله، مشيرة إلى أنه فعل ذلك ليرى كيف سيكون رد فعل عائلته بعد أن قطعوا علاقتهم به منذ زمن،، حسبما ذكرت صحيفة “التايمز”.

درس قاسٍ

وقال صانع المحتوى البلجيكي: “ما أراه في عائلتي يؤلمني في كثير من الأحيان”. لم تتم دعوتي أبدًا إلى أي حدث خاص بالعائلة، ولا أحد يراني، كلنا تفرقنا، وشعرت بعدم التقدير”.

وأضاف: “لهذا السبب أردت أن أعطيهم درسًا في الحياة، وأؤكد لهم أنه لا يجب عليهم الانتظار حتى يموت الشخص من أجل معرفة قيمته وأهميته في حياتهم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
السوق

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر...

السوق
البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل
السعودية اليوم

البرد يكسو الأرض حلة بيضاء شمال حائل

السعودية اليوم
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
السعودية اليوم

وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

السعودية اليوم
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
السعودية اليوم

وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد...

السعودية اليوم
إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من الرمال الناعمة
العالم

إخلاء قسم شرطة بألمانيا بسبب كيس من...

العالم
موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي
الرياضة

موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

الرياضة
رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد
آخر الاخبار

رومارينيو يبحث عن الهدف الـ100 مع الاتحاد

آخر الاخبار
قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود
العالم

قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة...

العالم