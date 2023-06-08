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قضى عامًا و17 يومًا خلال رحلته

رحال هندي يصل إلى مكة سيرًا على الأقدام من أجل الحج

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
رحال هندي يصل إلى مكة سيرًا على الأقدام من أجل الحج
المواطن - فريق التحرير

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نجح رحال هندي يدعى شهاب الدين في الوصول إلى مكة المكرمة سيرًا على الأقدام من أجل أداء فريضة الحج، حيث قضى عامًا و17 يومًا من أجل الوصول.

وقال الحاج شهاب الدين في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إنه كان يحلم منذ طفولته أن يصل إلى مكة المكرمة سيرًا لأداء الحج، موضحًا أنه مر خلال رحلته على 6 دول بدءًا من الهند ثم باكستان، إيران، العراق، الكويت والسعودية.

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مدة الرحلة

وأشار إلى أنه لم يواجه أي صعاب، إلا صعوبة الطقس في إيران حيث كان الجو باردًا ويتخلله ثلوج، لافتًا إلى أنه قطع عامًا و17 يومًا من أجل الوصول لمكة المكرمة، حيث بدأ الرحلة من أول ذي القعدة من العام الماضي.

ونفى تخوفه من أي شيء فخرج متوكلًا على الله لبدء رحلة الحج، داعيًا أي شخص لديه نية صافية إلى التعب من أجل الوصول إلى النقطة التي يحلم بها.

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