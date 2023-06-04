رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

كريم بنزيما يرحل

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وكانت تُشير التقارير إلى رغبة الإدارة باستمراره لموسم آخر، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالرحيل.

ولعب كريم بنزيما 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث توج بـ25 لقبًا.

وارتبط اسم كريم بنزيما بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت تقارير أنه يملك عرضًا لمدة عامين مقابل 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما أشارت تقارير إلى أن إدارة نادي ريال مدريد، ستُقيم احتفالية كبرى لتوديع بنزيما، مساء يوم الثلاثاء المقبل، نظرًا لدوره الكبير وإنجازاته مع المرينغي خلال السنوات الماضية.

وتسعى إدارة ريال مدريد، للتعاقد مع بديل للفرنسي كريم بنزيما، لغموض موقفه بشأن التجديد، حيث تؤكد تقارير قُرب مهاجم إسبانيول، خوسيلو ماتو من الانتقال إلى صفوف المرينغي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

الاتحاد يُشارك بمونديال الأندية

وضمن الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري روشن، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.