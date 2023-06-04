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بعد مسيرة دامت 14 عامًا

رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قبل قليل، عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

كريم بنزيما يرحل

وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وكانت تُشير التقارير إلى رغبة الإدارة باستمراره لموسم آخر، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالرحيل.

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كريم بنزيما
بنزيما – المصدر goal

ولعب كريم بنزيما 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث توج بـ25 لقبًا.

وارتبط اسم كريم بنزيما بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أكدت تقارير أنه يملك عرضًا لمدة عامين مقابل 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر skysports

كما أشارت تقارير إلى أن إدارة نادي ريال مدريد، ستُقيم احتفالية كبرى لتوديع بنزيما، مساء يوم الثلاثاء المقبل، نظرًا لدوره الكبير وإنجازاته مع المرينغي خلال السنوات الماضية.

وتسعى إدارة ريال مدريد، للتعاقد مع بديل للفرنسي كريم بنزيما، لغموض موقفه بشأن التجديد، حيث تؤكد تقارير قُرب مهاجم إسبانيول، خوسيلو ماتو من الانتقال إلى صفوف المرينغي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر goal

الاتحاد يُشارك بمونديال الأندية

وضمن الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري روشن، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.

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