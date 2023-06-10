رد راموس على مشجع طالبه بالانتقال للأهلي

واصل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، في التلميح بانتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الرياضي الجديد.

راموس يُثير الجدل

ونشر أحد مشجعي النادي الأهلي صورة للإسباني راموس عبر موقع “انستقرام”، يُطالبه بالقدوم إلى الراقي، وقال له: “لايق عليك الأخضر”، في إشارة إلى لون قميص الفريق، ليضع المدافع الإسباني إعجابًا من حسابه الرسمي.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع تصرف المدافع الإسباني، واعتبرته إشارة إلى قُرب انتقاله رسميًا إلى الأهلي، معربة عن سعادتها بالصفقة وتمنت أن تتم سريعًا.

وكان راموس قد وضع إعجابًا من حسابه الرسمي على “انستقرام”، على منشور يُشير لاحتمالية تواجده مع نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم المقبل.

وسبق أن أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع المدافع الإسباني، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

الرحيل عن باريس

وانتهى عقد راموس صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة قبل أيام عن رحيله رسميًا، وخاض آخر مباراة بقميصه ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وانضم المدافع الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف.