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أجرت عمليات أربطة خلال حملها

رد فعل الفنانة مشاعل بعد إصابتها بمرض التصلب اللويحي

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
رد فعل الفنانة مشاعل بعد إصابتها بمرض التصلب اللويحي
المواطن - فريق التحرير

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روت الفنانة مشاعل قصة معاناتها مع مرض التصلب اللويحي التي أصيبت به منذ 17 عامًا.

وقالت مشاعل في تقرير لبرنامج “إم بي سي في أسبوع”، إن الأعراض بدأت تظهر عليها في عام 2006، حيث شعرت بعدم التوازن واضطراب في مخها، ثم ظهرت بعض الأعراض الأخرى في بعض المناطق بجسدها، والتي وصفتها بالغريبة فلم تكن تعرف ما إحساسها؟.

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وأوضحت أنه عندما تم تشخيصها بمرض التصلب اللويحي، سألت الطبيب إذا كانت ستموت، خاصة أن الأشعة كان يظهر بها دوائر بيضاء بالمخ، لافتة إلى أن التصلب اللويحي كان في النخاع الشوكي، ما تسبب في شعورها بالألم والتشنجات في العضلات.

وكشفت مشاعل عن عمليات الأربطة التي أجرتها حينما كانت حاملاً في نجلها خالد.

مرض التصلب اللويحي مزمن

ويعد مرض التصلب اللويحي من الأمراض المزمنة، وله أكثر من اسم فهو التصلب المتعدد و Multiple sclerosis و MS اختصارًا، وفيه يهاجم جهاز المناعة الغشاء المحيط بالأعصاب الذي يحميها، ما يؤثر سلبًا على عملية الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.

أعراض التصلب اللويحي

وتختلف أعراض التصلب اللويحي باختلاف شدة الإصابة، وفي الحالات الصعبة، يفقد المرضى القدرة على المشي أو التكلم، من ضمن الأعراض أيضًا الشعور بانعدام الإحساس والشعور أو الضعف في الأطراف.

ويمكن أن يفقد المريض النظر جزئيًا أو كلّيًا في كل واحدة من العينين على انفراد، كما يمكن الشعور أيضًا بما يلي: أوجاع وحكّة في أجزاء مختلفة من الجسم، الإحساس بما يشبه ضربة كهربائية في الرأس، فقدان التنسيق بين أعضاء الجسم، وفقدان التوازن، التعب، الدوخة.

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