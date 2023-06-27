رذاذ الماء البارد يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات

وثقت لقطات انتشار مراوح رذاذ الماء البارد في ساحات عرفات، والتي تسهم في تلطيف الأجواء على الحجاج ومساعدتهم على أداء ركن الحج الأعظم.

ونشرت “العربية” مقطع فيديو يظهر خروج الماء من المراوح المنتشرة في ساحات عرفات، على شكل ضباب بارد، مكون من رذاذ الماء البارد، لامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وتسهم نقاط رذاذ الماء في تخفيض درجة الحرارة من (5 إلى 7 ) درجات مئوية، إضافة إلى إخماد الأتربة المتطايرة.

توافد الحجاج لعرفات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، وسط أجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

طقس يوم عرفة

وفي السياق ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة.