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تطلب بيانات تفصيلية عن الحسابات

رسائل ترعب ملايين المصريين والبريد يحذر

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
رسائل ترعب ملايين المصريين والبريد يحذر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن البريد المصري حذر من رسائل أرعبت ملايين المصريين يطلبون فيها بيانات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية.

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البريد في مصر

وتابع البريد المصري أنه لاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية، في مصر

وأردف البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة من البريد المصري، مؤكدًا أنه لم ولن يُطلب من السادة العملاء أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

معلومات الحساب

وشدد البريد في مصر على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.

وحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة التي تستهدف اختراق الحسابات المالية، ويهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه يتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم المالية، وانتحال صفة مؤسسة حكومية.

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