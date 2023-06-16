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ترشح على مقعد رئاسة النادي

رسالة جماهير الأهلي إلى خالد العيسى

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
رسالة جماهير الأهلي إلى خالد العيسى
المواطن - فريق التحرير

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وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى خالد العيسى المرشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.

وقال حساب يُدعى “كبريت الملكي” عبر “تويتر”: “سنوات وأنت تريد منصب رئيس النادي، وعليك بعد أن تحقق هذا الشرف الكبير فعليك أن تحسب حساب إسعاد هذا الجمهور العظيم، الذي يقف خلف ناديه بكل تفاني وحب وإخلاص”.

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أهم المطالب إلى خالد العيسى

وطالبت الجماهير، العيسى بالسير على خطى الرئيس السابق وليد معاذ، وعدم السير على خطى ماجد النفيعي.

وجاءت القائمة المقبولة مكونة من: “خالد العيسى مرشح للرئاسة، خالد يوسف النهدي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان عقيل مرشح للعضوية، عبدالإله الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.

العضو الذهبي بالاهلي خالد العيسى
خالد العيسى – المصدر @ALAHLI_FC

بينما تم قبول ترشح عبدالله بترجي للرئاسة وترشح أحمد بن معتوق لنائب الرئيس وقبول ترشح أمين البخاري وحمد العويضي للعضوية.

أما المستبعدين من الترشح للرئاسة فهم “عبدالعزيز البلادي، وزياد اليوسف”.

بينما تم استبعاد كل من “أحمد عبدالله الحصيني، إحسان عيسى، فالح السبيعي، خالد باعثمان، محمد بابقي” عن العضوية.

وتم استبعاد أيضًا كل من “جمال حكمت وبندر الدعجاني وحمد آل قريشه، سليمان معيوض، محمد أديب، خالد النهاري، مشعل الزهراني، ماويه خفاجي، يوسف محمد علي” عن العضوية.

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