رسالة جماهير الأهلي إلى خالد العيسى

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى خالد العيسى المرشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.

وقال حساب يُدعى “كبريت الملكي” عبر “تويتر”: “سنوات وأنت تريد منصب رئيس النادي، وعليك بعد أن تحقق هذا الشرف الكبير فعليك أن تحسب حساب إسعاد هذا الجمهور العظيم، الذي يقف خلف ناديه بكل تفاني وحب وإخلاص”.

أهم المطالب إلى خالد العيسى

وطالبت الجماهير، العيسى بالسير على خطى الرئيس السابق وليد معاذ، وعدم السير على خطى ماجد النفيعي.

وجاءت القائمة المقبولة مكونة من: “خالد العيسى مرشح للرئاسة، خالد يوسف النهدي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان عقيل مرشح للعضوية، عبدالإله الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.