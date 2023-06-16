رسالة جماهير الأهلي إلى خالد العيسى

منتخب فرنسا يهزم جبل طارق بثلاثية ماسك يتوقع أول زراعة للرقائق الإلكترونية في دماغ بشرية هذا العام روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر إحباط تهريب 103 كيلو قات في جازان أمهات يتبادلن اللكمات بيد ويحملن أطفالهن الرضّع بالأخرى في لبنان نجم بايرن ميونخ يُغضب جماهير الاتحاد 28 عقد أداء لتهيئة وصيانة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة نجم منتخب المغرب على رادار النصر حالات إسقاط الدعوى القضائية بالتقادم في المعاملات المدنية عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستجرام
وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى خالد العيسى المرشح على منصب رئيس النادي في الانتخابات المقبلة.
وقال حساب يُدعى “كبريت الملكي” عبر “تويتر”: “سنوات وأنت تريد منصب رئيس النادي، وعليك بعد أن تحقق هذا الشرف الكبير فعليك أن تحسب حساب إسعاد هذا الجمهور العظيم، الذي يقف خلف ناديه بكل تفاني وحب وإخلاص”.
وطالبت الجماهير، العيسى بالسير على خطى الرئيس السابق وليد معاذ، وعدم السير على خطى ماجد النفيعي.
وجاءت القائمة المقبولة مكونة من: “خالد العيسى مرشح للرئاسة، خالد يوسف النهدي مرشح لنائب الرئيس، ناصر آل عثيمين مرشح للعضوية، غسان عقيل مرشح للعضوية، عبدالإله الحروره مرشح للعضوية، رامي اللنجاوي مرشح للعضوية”.
بينما تم قبول ترشح عبدالله بترجي للرئاسة وترشح أحمد بن معتوق لنائب الرئيس وقبول ترشح أمين البخاري وحمد العويضي للعضوية.
أما المستبعدين من الترشح للرئاسة فهم “عبدالعزيز البلادي، وزياد اليوسف”.
بينما تم استبعاد كل من “أحمد عبدالله الحصيني، إحسان عيسى، فالح السبيعي، خالد باعثمان، محمد بابقي” عن العضوية.
وتم استبعاد أيضًا كل من “جمال حكمت وبندر الدعجاني وحمد آل قريشه، سليمان معيوض، محمد أديب، خالد النهاري، مشعل الزهراني، ماويه خفاجي، يوسف محمد علي” عن العضوية.