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لا يلزم تسليم أي أوراق ثبوتية أو مستندات للمدرسة

رسالة لأولياء أمور المقبولين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
رسالة لأولياء أمور المقبولين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال
المواطن - فريق التحرير

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وجهت ابتسام الشهري، المتحدث باسم التعليم العام، رسالة إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات المقبولين في الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور أو نظام التسجيل الإلكتروني، بأن قبول الأبناء يعتبر نهائيًّا بعد إتمام الفحص الطبي.

وأضافت الشهري، في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، أنه لا يلزم تسليم أي أوراق ثبوتية أو مستندات للمدرسة، ولا حاجة لمراجعتها، متمنية لهم رحلة تعليمية موفقة.

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نتائج القبول

وأعلنت أمس وزارة التعليم نتائج قبول طلاب الصف الأول الابتدائي- المستجدين- بالمدارس.

ولفت عدد من المهتمين بالشأن التعليمي إلى أن الرغبة المقبول عليها الطالب تظهر، ومن لم يتم قبوله وفق رغبته يمكنه إعادة المحاولة باختيار مدرسة أخرى أو بالتسجيل في نظام نور بتاريخ 22 ذو القعدة 1444هـ.

إجراءات هامة

بدورها، قالت تهاني التميمي المهتمة بالشأن التعليمي: بعد إعلان نتائج قبول طلبة الصف الأول الابتدائي من خلال رسائل نصية لأولياء الأمور، فإن حالات نتائج القبول في الصف الأول الابتدائي، متاحة عبر الرسال النصية، فإذا كنت راضيًا عن الرغبة المقبول عليها فلا يحتاج منك اتخاذ أي إجراء.

وتابعت: أما إذا كنت غير راضٍ عن الرغبة المقبول عليها فيمكن الضغط على إعادة الطلب واختيار 5 رغبات كحد أقصى مع ملاحظة ما يلي:

  • ستظهر لك المدارس التي يوجد بها شواغر فقط.
  • إذا لم يتم قبول الطلب الجديد فلن تخسر مقعدك السابق.
  • في حال الانسحاب ستخسر مقعدك، ويمكنك التسجيل عن طريق نظام نور بداية من 22 ذو القعدة.
  • سيتم إتاحة تقديم طلب نقل عبر نظام نور لاحقًا.

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