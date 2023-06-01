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بعد رحيله عن برشلونة

رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا
المواطن - فريق التحرير

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حرص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه رسالة وداعية للاعب الإسباني خوردي آلبا وذلك بعد رحيله عن البارشا.

رسالة ميسي

وقال النجم الأرجنتيني في رسالته: “استمتع بأواخر أيامك في برشلونة، أنت تستحق كل هذا التكريم، بعد كل هذه السنوات، ماذا يُمكنني أن أقول لك، أحبك كثيرًا وأتمنى لك الأفضل”.

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وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي يوم 24 مايو الماضي: “توصل النادي مع جوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.

ميسي وخوردي آلبا - برشلونة

وأضاف: “يود برشلونة أن يعرب عن امتنانه لجوردي ألبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارسا.. النادي يتمنى التوفيق والنجاح له في المستقبل”.

ونشر نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات لاعبه ألبا مع الفريق الكتالوني، وعلق قائلًا: “لحظات لن ننساها أبدًا”.

 

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