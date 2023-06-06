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بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد

رسميًا.. اتحاد جدة يوقع مع بنزيما لثلاثة مواسم

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
رسميًا.. اتحاد جدة يوقع مع بنزيما لثلاثة مواسم
المواطن - فريق التحرير

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وقع نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيما لثلاثة مواسم، بحسب ما أفادت “العربية”.

يأتي ذلك فيما كانت الأوساط الرياضية منشغلة برحيل المهاجم كريم بنزيم الفائز بالكرة الذهبية في نهاية الموسم، بعد إنهاء عقده بالتراضي، بعد 14 موسماً ومسيرة حافلة بالألقاب في ظل أنباء عن تلقيه عرضاً من نادٍ سعودي، أكده خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو.

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و كشف رومانو عبر حسابه بموقع”تويتر” أن بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

وفي وقت سابق، قال النادي الإسباني في بيان، الأحد، إن “ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيما توصلا لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا”.

مسيرة بنزيما

كما أكد أن “مسيرة بنزيما في ريال مدريد كانت مثالاً للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيمة حق تقرير مستقبله”.

يذكر أن بنزيما، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادماً من أولمبيك ليون، أصبح قائداً لخط هجوم الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

وسجل أكثر من 350 هدفاً لصالح ريال وكان 2021-2022 أفضل مواسمه مع الفريق إذ أحرز 44 هدفاً في كل المسابقات ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا باللقب رقم 14 وكذلك التتويج بطلاً للدوري الإسباني.

كما حقق 25 لقباً مع ريال بينها دوري الأبطال 5 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس الملك 3 مرات.

 

 

 

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