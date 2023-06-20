“رعاية” توافق على توزيع 44.9 مليون ريال أرباحاً

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 44.9 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2022م.

أحقية توزيع أرباح رعاية

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علما بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 10/ 07/ 2023م.

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” على انخفاض بنسبة 0.8 % بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 11421 نقطة، وبتداولات بلغت 6.071 مليار ريال.

ووفقاً لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 303.049 مليون سهم، وبقيمة سوقية 10.922 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 32 شركة

وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسهم 188 شركة، من أصل 225 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية.

وكانت أسهم شركات الموارد، والباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل، فيما كانت أسهم صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضاً.

تراجع مؤشر أسهم نمو

أنهى مؤشر السوق الموازية تعاملات أمس على تراجع بنسبة 2.8 % عند 28174 نقطة، وبتداولات بلغت 62.203 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.634 مليون سهم، بقيمة سوقية 70.290 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 38 شركة من أصل 61 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وتراجع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.7 %، عند سعر التسوية 1508، وانخفض مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.03 % عند 939.58.