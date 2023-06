رعب بسبب الظهور المتكرر لأسماك القرش على الشواطئ الإسبانية

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لسمكة قرش عملاقة، شوهدت ثانية تسبح في الساحل الإسباني، بعد يوم واحد فقط من رصد الأولى في شاطئ كوستا بلانكا.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر يوم أمس الخميس بشكل كبير، لحظات من الرعب عاشها المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، عندما اقتربت أسماك القرش منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر.

وفي الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهي تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.

وجرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: “من الواضح أنها عادت من حيث أتت”.

وذكر عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول، لصحيفة محلية: “مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعًا صعبًا، ولكن يجب أن تظل هادئًا؛ لأن هذه الأسماك ليست عدوانية”.

An 8ft shark was spotted on a beach in #Alicante #Spain. Tourists clambered to get out of the water. According to eyewitness’s the shark was found dead not long after pic.twitter.com/D8dnmUjmAz

— 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) June 16, 2023