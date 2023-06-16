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تتجول ببطء حول القوارب الراسية بالميناء

رعب بسبب الظهور المتكرر لأسماك القرش على الشواطئ الإسبانية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
رعب بسبب الظهور المتكرر لأسماك القرش على الشواطئ الإسبانية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لسمكة قرش عملاقة، شوهدت ثانية تسبح في الساحل الإسباني، بعد يوم واحد فقط من رصد الأولى في شاطئ كوستا بلانكا.

أسماك القرش

وأظهر مقطع فيديو، انتشر يوم أمس الخميس بشكل كبير، لحظات من الرعب عاشها المصطافون في شاطئ كوستا بلانكا، عندما اقتربت أسماك القرش منهم، قبل أن يتمكنوا من الخروج إلى البر.

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وفي الفيديو، يمكن رؤية السمكة الضخمة وهي تتجول ببطء حول القوارب الراسية في الميناء، بينما يوثق الناس المشهد بهواتفهم.

ليست عدوانية

وجرى البحث عن السمكة دون جدوى، فيما قال متخصصون: “من الواضح أنها عادت من حيث أتت”.

وذكر عالم الأحياء خوان أنطونيو بوخول، لصحيفة محلية: “مواجهة سمكة كهذه أثناء السباحة تترك انطباعًا صعبًا، ولكن يجب أن تظل هادئًا؛ لأن هذه الأسماك ليست عدوانية”.

 

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