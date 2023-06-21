رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا 34%

رفعت تركيا، الثلاثاء، الحد الأدنى للأجور إلى 11 ألفًا و402 ليرة (483 دولارًا) شهريًّا من 8 آلاف و506 ليرات، اعتبارًا من النصف الثاني من العام الجاري مشيرًا إلى زيادة نسبتها 34 بالمائة من المستوى المحدد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

الحد الأدنى للأجور في تركيا

وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي في تركيا، وداج أشيق هان: إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل بتركيا.

ويبدأ القرار سريانه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بزيادة تصل إلى 34 بالمائة، وزيادة وصلت نسبتها إلى 107 بالمائة مقارنة بالنصف الثاني من العام السابق، كما ذكر الوزير.

تعهد رجب طيب أردوغان

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعهد خلال حملته الانتخابية برفع الحد الأدنى للأجور في تركيا خلال يوليو المقبل.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس التركي، زيادة في أجور العمالة الحكومية بنسبة 45 بالمائة، اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

15 ألف ليرة تركية

وقال أردوغان حينها: إنه مع هذه الزيادة، سيرتفع أدنى راتب للعمالة الحكومية إلى 15 ألف ليرة تركية (حوالي 768 دولارًا).

يذكر أن عدد عُمال القطاع العام يبلغ مليونًا و237 ألف موظف.