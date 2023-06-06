رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من تركيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض
قررت المملكة رفع الحظر المفروض على استيراد المواشي الحية لغرض الذبح والتربية من جمهورية تركيا.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، قد قرر في وقت سابق، فرض حظر مؤقت على استيراد المواشي الحية من تركيا.
وجاء قرار الوزير بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية التي تفيد بوجود إصابات بمرض الحمى القلاعية في تركيا.