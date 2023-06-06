رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من تركيا

قررت المملكة رفع الحظر المفروض على استيراد المواشي الحية لغرض الذبح والتربية من جمهورية تركيا.

استيراد المواشي الحية

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، قد قرر في وقت سابق، فرض حظر مؤقت على استيراد المواشي الحية من تركيا.

إصابات الحمى القلاعية

وجاء قرار الوزير بناءً على النشرة التحذيرية الصادرة عن المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية التي تفيد بوجود إصابات بمرض الحمى القلاعية في تركيا.