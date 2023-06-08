رفع تعليق تداول أسهم الكابلات السعودية

أصدرت هيئة السوق المالية قرارها برفع تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية، مع مراعاة انطباق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج، والفقرة (ج) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج.

سوق الأسهم

وبالأمس أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” التداولات على ارتفاع بنحو 0.5 %، ليصل إلى مستوى 11372 نقطة، وبتداولات بلغت 6.929 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة بحسب “تداول السعودية” نحو 180.778 مليون سهم، وبقيمة سوقية بلغت 10.918 تريليون ريال.

وارتفعت أسهم 115 شركة، فيما انخفضت أسهم 86 شركة، من أصل 224 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والسعودي الألماني الصحية، وذيب، واليمامة للحديد، وساسكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم أسواق عبدالله العثيم، ومجموعة صافولا، والتموين، والآمار، وتكافل الراجحي الأكثر انخفاضا.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” على ارتفاع بنحو 0.3 %، ليصل إلى النقطة 21481، وبتداولات بلغت 38.742 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.268 مليون سهم، بقيمة سوقية بلغت 44.494 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة، وانخفضت أسهم 15، من بين 60 شركة مدرجة في السوق الموازية.

وارتفع مؤشر المشتقات المالية بنسبة 0.6 %، عند سعر التسوية 1498.5، فيما ارتفع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 0.04 % إلى النقطة 945.48.