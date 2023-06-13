رفع عدد رحلات قطار الحرمين السريع لـ 126 رحلة يوميًا

أعلنت شركة الخطوط الحديدية، اليوم الاثنين، عن زيادة عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم الحج لهذا العام.

ووفقًا لما نقلته “قناة الإخبارية”، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 3.400 رحلة، مع توفير أكثر من 1.5 مليون مقعد.

كما ستتيح هذه الرحلات بين جميع المحطات لتصل إلى 126 رحلة يومياً لمختلف الوجهات المتصلة بالقطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة أنها استكملت جميع الخطط التشغيلية اللازمة لنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.