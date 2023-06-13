116 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات بالدائر صفقة الغولف السعودية لقنت بايدن درسًا لن ينساه طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة رفع عدد رحلات قطار الحرمين السريع لـ 126 رحلة يوميًا طيران الرياض تعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات المملكة توثق تعاونها مع المستثمرين الصينيين بشكل أكبر وأعمق أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء 10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام
أعلنت شركة الخطوط الحديدية، اليوم الاثنين، عن زيادة عدد رحلات قطار الحرمين السريع المتاحة خلال موسم الحج لهذا العام.
ووفقًا لما نقلته “قناة الإخبارية”، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 3.400 رحلة، مع توفير أكثر من 1.5 مليون مقعد.
كما ستتيح هذه الرحلات بين جميع المحطات لتصل إلى 126 رحلة يومياً لمختلف الوجهات المتصلة بالقطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت الشركة أنها استكملت جميع الخطط التشغيلية اللازمة لنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.
فيديو | "قطار الحرمين" يرفع عدد رحلاته اليومية لـ 126 رحلة #الإخبارية pic.twitter.com/C3sHwE5vJ4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2023