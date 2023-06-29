رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة

ترافق رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج منظومةً من الخدمات البلدية المتكاملة، وتولي أمانة العاصمة المقدسة أعمال النظافة والإصحاح البيئي جانباً كبيراً من الأهمية خلال موسم الحج، كونها تتعلق بالنواحي الصحية والبيئية طوال رحلة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكشف تقرير صادر عن الأمانة أن إجمالي النفايات منذ بداية شهر ذي الحجة تجاوز 68 ألف طن، مبينة أن خطة النظافة بدأت قبل قدوم الحجاج من خلال تجهيز المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما يتم تقسيم العمل خلال الموسم على فترتين مع تلافي فترة الظهيرة؛ بسبب تزامن فترة الصيف مع الحج.

منظومة متكاملة من الخدمات البلدية

وأشارت إلى أن عقود النظافة تشمل 13549 عاملاً وسائقاً ومراقباً ومشرفاً للنظافة، خصص منهم 7250 للعمل بالمشاعر، كما تم توفير 912 معدة نظافة خصص منها 438 للمشاعر، إلى جانب تشغيل 6 محطات تنظيف انتقالية متاخمة للمشاعر، وتوزيع 9 شاحنات نظافة ضاغطة لدعم منظومة أعمال النظافة العامة خلال الحج.

وأضافت أنها قد وفرت منظومة تخزين مؤقتة للنفايات عبارة عن مخازن أرضية وصناديق ضاغطة، حيث تم توفير 111 مخزناً أرضياً و1071 صندوقاً ضاغطاً موزعة على المشاعر لاستخدامها وفق الخطة التشغيلية.