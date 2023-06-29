رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة

لقطات من رمي الجمرات أول أيام التشريق من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103 حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود عجل يقفز من فوق عمارة في مصر مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة 1098 إصابة بالإجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن سحب رعدية ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
ترافق رحلة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج منظومةً من الخدمات البلدية المتكاملة، وتولي أمانة العاصمة المقدسة أعمال النظافة والإصحاح البيئي جانباً كبيراً من الأهمية خلال موسم الحج، كونها تتعلق بالنواحي الصحية والبيئية طوال رحلة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وكشف تقرير صادر عن الأمانة أن إجمالي النفايات منذ بداية شهر ذي الحجة تجاوز 68 ألف طن، مبينة أن خطة النظافة بدأت قبل قدوم الحجاج من خلال تجهيز المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما يتم تقسيم العمل خلال الموسم على فترتين مع تلافي فترة الظهيرة؛ بسبب تزامن فترة الصيف مع الحج.
وأشارت إلى أن عقود النظافة تشمل 13549 عاملاً وسائقاً ومراقباً ومشرفاً للنظافة، خصص منهم 7250 للعمل بالمشاعر، كما تم توفير 912 معدة نظافة خصص منها 438 للمشاعر، إلى جانب تشغيل 6 محطات تنظيف انتقالية متاخمة للمشاعر، وتوزيع 9 شاحنات نظافة ضاغطة لدعم منظومة أعمال النظافة العامة خلال الحج.
وأضافت أنها قد وفرت منظومة تخزين مؤقتة للنفايات عبارة عن مخازن أرضية وصناديق ضاغطة، حيث تم توفير 111 مخزناً أرضياً و1071 صندوقاً ضاغطاً موزعة على المشاعر لاستخدامها وفق الخطة التشغيلية.