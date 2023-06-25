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إزالة الملصقات من الحافلات

رقابة عالية بمنفذ الشميسي للتأكد من تصاريح الحجاج

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
رقابة عالية بمنفذ الشميسي للتأكد من تصاريح الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، الرقابة العالية والطوق الأمني بمنفذ الشميسي، نقطة العبور الأخيرة إلى المشاعر المقدسة، للتأكد من تصاريح الحجاج في موسم حج 1444 هـ.

تصاريح الحجاج

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، رجل أمن يزيل “الملصق” من إحدى الحافلات التي تنقل ضيوف الرحمن بمنفذ الشميسي، وذلك بعد التأكد من تصاريح الحجاج بداخلها.

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وقال مراسل “الإخبارية”، في تقرير لها إن هذا الرجل يتأكد من الملصق الأمني على الحافلة ويزيله بعد اكتمال معرفة من هم في الحافلة بأوراقهم وتصاريحهم.

سجن وغرامة

وفي وقت سابق، أعاد الأمن العام التحذير من نقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، حيث يعاقب من يتم ضبطه بالسجن والغرامة أيضًا.

وقال الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه “يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية بالآتي السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

كما يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، مع ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

 

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