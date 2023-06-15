رقم تاريخي جديد ينتظر كريستيانو رونالدو

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يسعى نجم النصر، كريستيانو رونالدو لمواصلة تألقه مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية على الصعيد الدولي.
وفي حالة مشاركة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، سيُعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخبات.
وخاض رونالدو 198 مباراة مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 122 هدفًا، ويطمح في المشاركة خلال المواجهتين المقبلتين، من أجل الوصول إلى 200 لقاء دولي في رقم تاريخي.
على الجانب الآخر، تألق كريستيانو رونالدو مع النصر، حيث شارك في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، وسجل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.
ويستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة البوسنة والهرسك، مساء السبت، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024″، ثم يُلاقي أيسلندا، الثلاثاء المقبل.
وقبل المباراة المقبلة، يتصدر رفقاء كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات برصيد 6 نقاط من الفوز في مواجهتين متتاليتين، فيما يقع منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.