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حققه منذ عام 2012

رقم مميز لـ عبدالله المعيوف في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
رقم مميز لـ عبدالله المعيوف في دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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حقق الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أن المعيوف هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه في البطولة منذ عام 2012 برصيد 25 مباراة.

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عبدالله المعيوف يتفوق على حراس آخرين

وتفوق المعيوف على عدد من الحراس الذين شاركوا في البطولة وهم ” كلود أمين حارس السيلية القطري الذي حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، أما خالد العيسى حارس العين الإماراتي فحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، وحافظ الإيراني علي رضا حارس بيرسبوليس الغيراني على نظافة شباكه في 15 مباراة.

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