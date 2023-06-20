رقم مميز لـ عبدالله المعيوف في دوري أبطال آسيا

وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي 27 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك مقتل وإصابة 8 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار شمال رام الله أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس
حقق الحارس عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال رقمًا مميزًا في بطولة دوري أبطال آسيا.
وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” أن المعيوف هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه في البطولة منذ عام 2012 برصيد 25 مباراة.
وتفوق المعيوف على عدد من الحراس الذين شاركوا في البطولة وهم ” كلود أمين حارس السيلية القطري الذي حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، أما خالد العيسى حارس العين الإماراتي فحافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، وحافظ الإيراني علي رضا حارس بيرسبوليس الغيراني على نظافة شباكه في 15 مباراة.
حامي عرين الهلال عبدالله المعيوف في الصدارة 🔝
إليكم قائمة حراس المرمى الأكثر حفاظاً على نظافة شباكهم في #دوري_أبطال_آسيا منذ العام 2012 🧤⚽ pic.twitter.com/LGgr6MaKfk
— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) June 20, 2023